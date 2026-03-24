Ningbo Fujia Industrial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Fujia Industrial A hat am 21.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Ningbo Fujia Industrial A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,1 Millionen CNY – ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Fujia Industrial A 843,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,190 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,320 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,19 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at