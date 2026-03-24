|
24.03.2026 06:31:29
Ningbo Fujia Industrial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ningbo Fujia Industrial A hat am 21.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Ningbo Fujia Industrial A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,1 Millionen CNY – ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Fujia Industrial A 843,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,190 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,320 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,19 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.