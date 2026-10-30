Ningbo Fujia Industrial A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Fujia Industrial A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningbo Fujia Industrial A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 924,2 Millionen CNY im Vergleich zu 812,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at