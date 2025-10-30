Ningbo Fujia Industrial A legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Fujia Industrial A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Ningbo Fujia Industrial A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Ningbo Fujia Industrial A mit einem Umsatz von insgesamt 812,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 836,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at