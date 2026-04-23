Ningbo Gaofa Automotive Control System: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Gaofa Automotive Control System stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,27 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Gaofa Automotive Control System noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 431,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Gaofa Automotive Control System 377,8 Millionen CNY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,970 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,850 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,57 Milliarden CNY – ein Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ningbo Gaofa Automotive Control System 1,45 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at