Ningbo Gaofa Automotive Control System legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Gaofa Automotive Control System veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 360,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Gaofa Automotive Control System 350,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at