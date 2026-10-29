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29.10.2026 06:31:29
Ningbo Gaofa Automotive Control System öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ningbo Gaofa Automotive Control System hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 363,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,4 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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