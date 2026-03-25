|
25.03.2026 06:31:29
Ningbo Haitian Precision Machinery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ningbo Haitian Precision Machinery hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,230 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Ningbo Haitian Precision Machinery im vergangenen Quartal 846,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ningbo Haitian Precision Machinery 858,8 Millionen CNY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,820 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Ningbo Haitian Precision Machinery 1,00 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,35 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,34 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,822 CNY und einen Umsatz von 3,34 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.