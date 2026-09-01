Ningbo Haitian Precision Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Haitian Precision Machinery hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Haitian Precision Machinery einen Umsatz von 923,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at