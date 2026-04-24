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24.04.2026 06:31:29
Ningbo Heli Mould Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ningbo Heli Mould Technology A hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 256,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,0 Millionen CNY umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,140 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,76 Prozent auf 749,57 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 586,72 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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