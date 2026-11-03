Ningbo Jifeng Auto Parts: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Jifeng Auto Parts hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 6,36 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,61 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at