Ningbo Jifeng Auto Parts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ningbo Jifeng Auto Parts ließ sich am 15.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Jifeng Auto Parts die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Jifeng Auto Parts einen Umsatz von 5,49 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at