Ningbo Jifeng Auto Parts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Jifeng Auto Parts hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY gegenüber -0,490 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ningbo Jifeng Auto Parts 5,61 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,90 Milliarden CNY umgesetzt worden.

