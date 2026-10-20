Ningbo Jintian Copper (Group) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Jintian Copper (Group) A lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,93 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 32,47 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at