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20.08.2026 06:31:29
Ningbo Jintian Copper (Group) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ningbo Jintian Copper (Group) A äußerte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,79 Prozent auf 42,82 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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