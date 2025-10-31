Ningbo Joyson Electronic A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ningbo Joyson Electronic A präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Joyson Electronic A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 14,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at