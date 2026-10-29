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29.10.2026 06:31:29
Ningbo Joyson Electronic A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ningbo Joyson Electronic A hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Joyson Electronic A 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Ningbo Joyson Electronic A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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