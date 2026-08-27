Ningbo Joyson Electronic A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ningbo Joyson Electronic A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Joyson Electronic A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Ningbo Joyson Electronic A mit einem Umsatz von insgesamt 14,28 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at