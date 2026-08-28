Ningbo Marine: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ningbo Marine hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,45 Prozent auf 1,30 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 764,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at