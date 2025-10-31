Ningbo Marine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningbo Marine stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,70 Prozent auf 832,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 627,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at