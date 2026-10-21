Ningbo Marine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Marine hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,19 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 832,4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at