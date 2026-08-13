Ningbo Menovo Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Menovo Pharmaceutical hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,09 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,090 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 521,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 400,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at