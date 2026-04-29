Ningbo Ocean Shipping legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Ocean Shipping äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ningbo Ocean Shipping 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at