Ningbo Ocean Shipping stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ningbo Ocean Shipping lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ocean Shipping 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at