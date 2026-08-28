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28.08.2026 06:31:29
Ningbo Ocean Shipping verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Ocean Shipping veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Ocean Shipping ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,88 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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