Ningbo Orient Wires Cables öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Orient Wires Cables hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,07 Milliarden CNY – ein Plus von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Orient Wires Cables 2,63 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at