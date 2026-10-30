Ningbo Orient Wires Cables: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ningbo Orient Wires Cables hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,58 CNY gegenüber 0,530 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ningbo Orient Wires Cables mit einem Umsatz von insgesamt 4,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 40,27 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,593 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 4,30 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at