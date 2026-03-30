Ningbo Orient Wires Cables stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Orient Wires Cables lud am 28.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,52 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Orient Wires Cables 0,110 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 39,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,85 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,39 Prozent auf 10,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at