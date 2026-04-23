Ningbo Orient Wires Cables vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Orient Wires Cables gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2,88 Milliarden CNY gegenüber 2,14 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,517 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,88 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at