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03.08.2026 06:31:29
Ningbo Peacebird Fashion legte Quartalsergebnis vor
Ningbo Peacebird Fashion präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ningbo Peacebird Fashion 1,22 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,23 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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