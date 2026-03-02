Ningbo PIA Automation A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningbo PIA Automation A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,05 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo PIA Automation A 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,010 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,97 Prozent auf 2,66 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,58 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at