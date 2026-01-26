Ningbo Port gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ningbo Port hat sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Ningbo Port hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 8,18 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Port 6,89 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,270 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ningbo Port mit einem Umsatz von insgesamt 31,06 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

