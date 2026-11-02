Ningbo Port verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Port gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,25 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,97 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at