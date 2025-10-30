Ningbo Powerway Alloy Material: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Powerway Alloy Material hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,26 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Powerway Alloy Material einen Gewinn von 0,590 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,72 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,25 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at