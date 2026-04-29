Ningbo Powerway Alloy Material: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Powerway Alloy Material stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Powerway Alloy Material im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at