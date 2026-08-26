Ningbo Powerway Alloy Material präsentierte Quartalsergebnisse

Ningbo Powerway Alloy Material hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6,97 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,25 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at