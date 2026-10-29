Ningbo Powerway Alloy Material stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ningbo Powerway Alloy Material hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Powerway Alloy Material ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,63 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Powerway Alloy Material 5,25 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at