Ningbo Ronbay New Energy Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Ronbay New Energy Technology A hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A einen Gewinn von -0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Ningbo Ronbay New Energy Technology A 4,94 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY sowie einen Umsatz von 4,25 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at