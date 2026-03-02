Ningbo Ronbay New Energy Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Ronbay New Energy Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A 0,120 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,38 Prozent zurück. Hier wurden 3,29 Milliarden CNY gegenüber 3,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,260 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,280 CNY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 18,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,174 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15,17 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at