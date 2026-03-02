02.03.2026 06:31:29

Ningbo Ronbay New Energy Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ningbo Ronbay New Energy Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A 0,120 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,38 Prozent zurück. Hier wurden 3,29 Milliarden CNY gegenüber 3,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,260 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,280 CNY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 18,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,174 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15,17 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen