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27.04.2026 06:31:29
Ningbo Sanxing Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ningbo Sanxing Electric hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,900 CNY gegenüber 1,60 CNY im Vorjahr.
Der Umsatz wurde auf 14,31 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,55 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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