Ningbo Sanxing Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ningbo Sanxing Electric ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Sanxing Electric die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ningbo Sanxing Electric 0,520 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,03 Milliarden CNY – eine Minderung von 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,34 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at