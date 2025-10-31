Ningbo Sanxing Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ningbo Sanxing Electric hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,11 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,44 Milliarden CNY umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 0,527 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,99 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at