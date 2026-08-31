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31.08.2026 06:31:29
Ningbo Shanshan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ningbo Shanshan hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Shanshan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Ningbo Shanshan mit einem Umsatz von insgesamt 991,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 698,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,92 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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