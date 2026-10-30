Ningbo Shanshan legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Shanshan hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 7,22 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Shanshan 4,95 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at