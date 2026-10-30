Ningbo Shanshan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Shanshan hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Shanshan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 691,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at