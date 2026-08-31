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31.08.2026 06:31:29
Ningbo Shanshan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ningbo Shanshan veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Shanshan ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Shanshan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,75 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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