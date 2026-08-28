Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 417,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at