|
28.08.2026 06:31:29
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 417,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.