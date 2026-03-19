Ningbo Shimao Energy A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ningbo Shimao Energy A lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Shimao Energy A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 89,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,08 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,07 CNY je Aktie erzielt worden.

Ningbo Shimao Energy A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 322,33 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 355,37 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at