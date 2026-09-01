Ningbo Shimao Energy A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ningbo Shimao Energy A hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Shimao Energy A ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at