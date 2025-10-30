NINGBO TECHMATION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NINGBO TECHMATION hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 170,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NINGBO TECHMATION 211,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at