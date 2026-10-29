NINGBO TECHMATION: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NINGBO TECHMATION hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent auf 185,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at